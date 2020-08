FOTO:Oči in ušes ne boš mogla zapreti

»Noge se ji zadirajo globoko, sopiha in vlači iz mehkih plasti čevlje, ki vanje pronica vlaga, seda v sneg, vedno znova vstaja. Ozre se: naredila je komaj nekaj metrov poti, hodila pa je dolgo,« je v romanu Nož in jabolko zapisala pisateljica, pesnica, publicistka, kritičarka, urednica, prevajalka in pedagoginja Ivanka Hergold (1943–2013) ter s svojo ostro, neuklonljivo, vsebinsko univerzalno in slogovno izpiljeno pisavo podrezala v srčiko našega vsakdana. Ivanka Hergold je otroštvo preživela na Koroškem; leta 1943 se je rodila v Gradišču, se šolala v Slovenj Gradcu ter na Ravnah na Koroškem (gričevja in gozdovi so ...