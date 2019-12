Od literarne nagrade nazaj k sebi  

Karizmatični novinar



Brez sumničavosti

Didier Decoin, član Goncourtove akademije. FOTO Benjamin Decoin

Premakniti se z določenega mesta ob pravem času je velika spretnost, če ne kar umetnost življenja.se je odločil, da ne bo več predsednik Goncourtove akademije, ki podelujejo prestižno francosko literarno nagrado. Konec decembra zapušča po petih letih položaj predsednika, medtem ko je bil kar petnajst let njen član. Po novem bo le še častni član, zato upa, da bo imel, kot so ga citirali pri Le Pointu, spet več časa zase.Štiriinosemdesetletni Pivot se je širokim možicam Francozov prikupil kot voditelj literarne televizijske oddaje Apostrophes, ki so jo na Antenne 2 predvajali od leta 1975 do 1990. To je bila ena najbolj priljubljenih oddaj, ki je vsak petek pred televizijske ekrane prikovala tudi do dva milijona gledalcev. Karizmatični novinar je postal član akademije leta 2004, ko je kot prvi neliterat nasledil pokojnega Andréja Stila, predsednik pa leta 2014, ko se je s prvega položaja umaknila zdaj že prav tako pokojna Edmonde Charles-Roux. Pod njegovo taktirko so bili z nagrado počaščeni tudi mladi avtorji in avtorice, kot so Leïla Slimani (Uspavanko je brati prav tako v slovenščini), Nicolas Mathieu, Éric Vuillard Kot je pred nedavnim za Delo povedal član Goncourtove akademije Didier Decoin , je Bernard Pivot veliko prispeval k ugledu same akademije in prav tako nagrade. V preteklosti je bilo veliko spotikanja, češ, s kom vse so bili povezani njeni člani, prek založnikov posebno s kapitalom, in da so bili zatorej pristranski pri izbiranju najboljših literarnih pisav. » Zadnjih petnajst ali deset let je docela drugače, oprani smo vsakršne sumničavosti, za kar se kaže v veliki meri zahvaliti predsedniku Pivotu ... Seveda so nas tudi prej grajali po krivem, saj ni bilo nikoli nobenih nepravilnosti in dogovarjanja pod mizo.«Pivot se je za umik odločil nekaj tednov po tem, potem ko so z goncourtom okronali romanopisca