Od Shakespeara do Trumpa

Podkaste lahko prek telefona poslušamo na sprehodu, ko se namakamo v banji, ko kuhamo, likamo, telovadimo ali sedimo na balkonu in strmimo v daljavo. Od nekaterih sem prav odvisna. Obožujem Fresh Air v produkciji Nacionalnega javnega radia (NPR), Book club tednika The Spectator, Books Guardiana in The Book Review New York Timesa. Zvesto poslušam tudi prijatelje na angleškem podcastu Backlisted, ki klepetajo o starejših in že pozabljenih knjigah.Kaj nam priporočajo v poslušanje poznavalci, ljubitelji knjig in dobre debate? Boštjan Gorenc - Pižama na mreži Apparatus ustvarja podkasta iPodrobnost in Glave, v slednjem so ravno začeli ...