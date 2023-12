Od tajskih knjigarn do indijskih čajnic

V nadaljevanju preberite:

Eruditov, kakršen je avtor, urednik, predavatelj in prevajalec Andrej Blatnik, v slovenskem knjižnem prostoru ni veliko – še manj pa je takšnih, ki so izčrpno znanje zmožni združevati s humorjem, iskrivostjo in ironijo. Prav to je odlika esejistične zbirke Knjige na poti, ki prinaša premisleke o položaju in vlogi literature v zadnjih (digitalnih) desetletjih.