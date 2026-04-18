Od žepne ure Ivana Cankarja do zaporniške čepice Vitomila Zupana

Zamisel, da bi bogato in razvejeno zgodovino slovenske literature­ strnili v muzej, se je porodila po drugi svetovni vojni, nato pa rasla, rasla – in naposled zamrla.

Danes muzeja slovenske literature še nimamo, imamo pa tisto, kar bi lahko bil njegov zametek: zbirko predmetov avtorjev, prevajalcev, urednikov in teo­retikov, od posmrtne maske Simona Gregorčiča pa do biserne ogrlice Svetlane Makarovič.

Ti pod okriljem ­Nukove rokopisne zbirke, ki je pred kratkim prejela naziv nacio­nalnega literarnega arhiva, razkrivajo ne le njihovo poklicno, temveč tudi življenjsko pot.