Od filma h knjigam: kaj brati po ogledu Odiseje

Šest knjig za vse, ki bi po ogledu Nolanove Odiseje radi raziskovali svet antičnih mitov in njihovih sodobnih priredb.
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Penelopa, v Nolanovem filmu jo igra Anne Hathaway, je na Itaki dvajset let čakala Odiseja. FOTO: Melinda Sue Gordon/Universal Pic
Najstarejše zgodbe človeštva niso nikoli ostale zamrznjene v času. Že od svojega nastanka so se spreminjale, dopolnjevale in dobivale nove poudarke, pozneje pa prehajale v različne umetniške zvrsti – od epa in tragedije do romana, gledališča, slikarstva, glasbe in filma. Homerjeva Odiseja je ena najvplivnejših med njimi, saj navdihuje že tri tisočletja. Christopher Nolan je z istoimenskim filmom ustvaril njeno najnovejšo odmevno interpretacijo. Če vas je po ogledu zamikalo prebrati Homerjev ep, je to lahko šele začetek poti.
Homer
Odiseja
prevedel Kajetan Gantar
Mladinska knjiga, 2026
FOTO: promocijsko gradivo
Odiseja je poleg Iliade edini v celoti ohranjen ep iz tako imenovanega trojanskega epskega cikla. Oba je v slovenščino pred več desetletji prevedel Anton Sovre, dva delna prevoda ...
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