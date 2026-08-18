Od filma h knjigam: kaj brati po ogledu Odiseje

Najstarejše zgodbe človeštva niso nikoli ostale zamrznjene v času. Že od svojega nastanka so se spreminjale, dopolnjevale in dobivale nove poudarke, pozneje pa prehajale v različne umet­niške zvrsti – od epa in tragedije do romana, gledališča, slikarstva, glasbe in filma. Homerjeva Odi­seja je ena najvplivnejših med njimi, saj navdihuje že tri tisočlet­ja. Christopher Nolan je z istoimenskim filmom ustvaril njeno najnovejšo odmevno interpretacijo. Če vas je po ogledu zamikalo prebrati Homerjev ep, je to lahko šele začetek poti. Homer Odiseja prevedel Kajetan Gantar Mladinska knjiga, 2026 FOTO: promocijsko gradivo Odiseja je poleg Iliade edini v celoti ohranjen ep iz tako imenovanega trojanskega epskega cikla. Oba je v slovenščino pred več desetletji prevedel Anton Sovre, dva delna prevoda ...