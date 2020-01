Odmevne knjige prihajajoče sezone

Urednik so pripravili razgiban program 2020. Foto Andrej Predin

IGD Minula sezona v številkah Vir MK

V ljubljanskem konzorciju je danes Mladinska knjiga predstavila program letošnjih knjižnih izdaj, ki prinaša vrsto odmevnih naslovov, tako svetovno uveljavljenih avtorjev kot domačih peres. Prihajajoče izdaje so nam predstavili glavni urednik Mladinske knjige, vodja uredništva leposlovjain vodja knjižnega založništvaUvodoma so navedli statistiko lanskega leta, ki nam je zgolj v knjižnem založništvu prinesla 251 novosti in 106 ponatisov v skupni nakladi 674.312 izvodov. Skupna naklada vseh izdaj Mladinske knjige pa je presegla milijon enot. Najbolj uspešna knjiga lanskega leta je bila Modrost volkov, drugo mesto je zasedla knjiga Kako izgoreti(na visoko mesto se je zavihtela, čeprav je izšla konec leta), tretja pa je bila uspešnica Popolna omama, Droge v Tretjem rajhuTudi letošnji program nam bo postregel z vrsto odmevnih del, tako da je težko izbrati, katera izpostaviti. Med otroškim in mladinskim leposlovjem bo veliko pozornosti pritegnila težko pričakovana zbirka pravljic slovitegaZlate Andersenova pravljice. »Hans Christian Andersen je avtor več kot 150 pravljic, v slovenščino jih je prevedenih polovica, ne veliko več,« je povedal. »Zadnjih 20 let jih beremo v prevodu iz danščine. Letos bomo izdali posebno izdajo 50 pravljic z ilustracijami cele kupice slovenskih ilustratorjev. Največ sta ga ilustriraliin, eno celo knjigo je ilustrirala tudi.« V prihajajoči knjigi bo vsaka pravljica bogato ilustrirana, ne zgolj z eno ilustracijo. Ponovno knjižno izdajo bo dočakala tudi. Gre za knjigo Zajčkova hišica, ki ima, kot zanimivost, rojstni dan 2. aprila, tako kot Andersen.Omeniti velja tudi izid kartonke Enci Benci na Kamenci, knjige Miceno svobodno ljudstvoin z modro ptico nagrajene knjige Skrivno društvo KRVZ. V kategoriji Nova slovenska knjiga bomo brali– Vicmaher,– Nove definicije ljubezni in– Kronike (knjiga je pisana v španščini, a bo najprej izšla v slovenščini). Na balkon visoke hiše je naslov prihajajoče antologije najkrajše slovenske pripovedi. Zanimivo branje bo prevod korejske avtoriceVegetarijanka, zabavne in inteligentne knjige Ljubezen v krizi, prihaja tudi aktualna knjigaa Uboj Komturja, listali bomo Sirene, ki so prvenec, nove zvezde kriminalke, in seveda težko pričakovano knjigo Število prebivalcev: 990 – nespornega kralja švedskega noirja