Okritih 900 neobjavljenih rokopisov Marcela Prousta

Marie de Laubier, direktorica zbirk v Francoski nacionalni knjižnici, Bibliothèque nationale de France (BnF), je junija lani prejela skrivnostno elektronsko sporočilo. V njem je pisalo le, da nanjo čaka nekaj pomembnih dokumentov. Podpisana je bila Anne Heilbronn, podpredsednica slovite dražbene hiše Sotheby's. Kot poroča Le Monde, je nekaj dni zatem Marie de Laubier vstopila v prostor, v katerem se je na eni od miz bohotila nepregledna količina takšnih in drugačnih rokopisov.

»In potem – šok. Kup neobjavljenih del, lastnoročno napisanih s strani francoskega pisatelja Marcela Prousta. Neverjetno. Da se pojavi zbirka takšne razsežnosti – devetsto enot – in s takšno intelektualno težo. Bila sem osupla. V življenju kustosa se to zgodi le enkrat,« je dejala za Le Monde.

Tudi Anne Heilbronn je bila očarana nad obsegom tega izjemnega odkritja, pravi. »Šlo je za neverjeten trenutek. Kar vrtelo se mi je. Kaj takega vidiš samo enkrat v karieri,« je dejala.

Gre za rokopisni zaklad, ki ga je hranila družina Suzy Mante-Proust, nečakinje slovitega pisatelja, in ki skupno obsega več kot 900 enot: osnutke, fragmente, korespondence, risbe, pa tudi rokopise iz časa, ko je Proust še iskal svoj pripovedni glas. Med njimi so dragoceni deli nedokončanega romana Jean Santeuil in rokopisi monumentalnega cikla Iskanje izgubljenega časa. Celotna zbirka je ocenjena na kar 7,7 milijona evrov.

BnF hrani osrednji del Proustove zapuščine že od leta 1962, nova zbirka pa zapolnjuje vrzeli in omogoča celovitejši vpogled v avtorjev ustvarjalni proces. Prav zato je nacionalna knjižnica s tem mesecev zagnala obsežno akcijo zbiranja sredstev, s katero lahko zasebni donatorji, fundacije in podjetja postanejo meceni rokopisov enega ključnih literarnih ustvarjalcev 20. stoletja. Knjižnica si s tem želi preprečiti, da bi arhiv razpadel na dele ali bil prodan v tujino, ter zagotoviti, da kot celota ostane na voljo tako raziskovalcem kot javnosti.

Kot poudarjajo, gre za nacionalno bogastvo, saj v oziru na Prousta »ne govorimo le o literarni zgodovini, temveč o delu našega skupnega spomina«. Država sama sicer ne more zagotoviti celotnega zneska odkupa rokopisov, a že prvi odzivi na kampanjo kažejo na veliko zanimanje, pravijo. Donatorjem obljubljajo, da bodo rokopisi ne le varno shranjeni, temveč sčasoma tudi digitalizirani ter s tem dostopni širši fracoski in svetovni javnosti.