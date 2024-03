Oropani skrivnosti o svetem v svetu

V nadaljevanju preberite:

Na današnji dan že 25. leto zapored slavimo poezijo, tako njeno pisanje kot branje, kajti kot je v tokratni poslanici zapisala pesnica Veronika Dintinjana, »brati pesmi pomeni vstopati v odrešujočo bližino resničnega, kjer smo soočeni z grozo in smrtjo, z neskončno tišino, a tudi z lepoto, ki je 'strahotnega ravno še znosni začetek'«.

Poti do vrat, ki vodijo v kraljestvo poezije, so številne in raznolike – ob svetovnem dnevu poezije slovenski avtorji zato z nami delijo svoje najljubše domače pesniške zbirke, s tem pa morebitne vstope v to prostranost.