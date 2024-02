Osiromašena in popačena slika domače in svetovne literature

V nadaljevanju preberite:

V začetku februarja je državna predmetna komisija za slovenščino za splošno maturo razglasila besedili, ki bosta podlaga za maturitetni esej leta 2025: Strah in pogum Edvarda Kocbeka ter In ljubezen tudi Draga Jančarja. Ta izbor zaokroža seznam umetnostnih besedil za maturitetni esej pri slovenščini zadnjih tridesetih let, kar se zdi primerna priložnost za kritični pregled seznama, njegove strokovne utemeljenosti, literarne pestrosti in stika s sodobno literaturo.