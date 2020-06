Osvežujoče politično nekorekten romaneskni prvenec

Čeprav se zdi velik del slovenske književnosti, tako kot na splošno družbene relacije, afinitete in atmosfere, izrazito distancirane, izolirane in celo sovražne do zunanjega sveta in v tem smislu kabinetno hermetične (kar seveda ni vedno nujno slabo), premoremo tudi kar nekaj drugačne literature. Eden bolj nenavadnih tovrstnih primerov je romaneskni prvenec Goroslava Vukšića - Goga.Žanr potopisnega ali popotniškega romana je tudi pri nas v zadnjih desetletjih doživel svojevrsten razcvet. Nekako ga je s svojimi deli inavguriral oziroma populariziral Evald Flisar, ki pa seveda ni ostal v okvirih neobvezno pripovedno dokumentarnega, ...