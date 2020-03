Otroci časa trkajo na vrata nebes

ℹAdrian Tchaikovsky The Doors of Eden

Enako, a drugačno

Nagrado Arthurja C. Clarka si je leta 2016 prislužilza knjigo Children of Time. Upravičeno, saj je eno najboljših branj znanstvene fantastike v zadnjem desetletju. Razlogov, zakaj so jo ljubitelji žanra sprejeli s takšnim navdušenjem, je več.Prvi je kolosalnost zgodbe. Ta pripoveduje o razpadajoči vesoljski ladji, ki potuje skozi prostranstva vesolja na oddaljen planet, ki naj bi postal novi dom. Zemlja propada, zato je pomembno, da dosežejo cilj, da bi človeštvo preživelo. A na tem planetu se dogajajo nenavadne stvari, na njem se ustvari civilizacija inteligentnih pajkov – izpopolnjenih verzij zemeljskih pajkov skakačev in drugih vrst členonožcev. Obe zgodbi spremljamo istočasno, medtem ko se skupnost pajkov postavlja, vesoljska ladja počasi razpada, prav tako človeškost njenih potnikov. Branje je še toliko bolj zanimivo, ker se vse skupaj odvija skozi dolgo obdobje, tako da spremljajo svojevrstno pospešeno verzijo evolucije. Se bosta obe civilizaciji na koncu srečali? Kako bosta komunicirali? Se bo človeštvu uspelo obdržati? Med branjem se nam odpira cela vrsta vprašanj, medtem ko se nas vztrajno drži tesnoben občutek brezupne velikosti vesolja in krhkosti našega obstoja.Adrian Tchaikovsky je po izobrazbi odvetnik, ima pa veliko znanja o zoologiji in psihologiji, ki ju uspešno vključuje v svoja dela. Še vedno je najbolj znana njegova desetdelna fantazijska serija Shadows of the Apt, Children of Time pa je sploh njegov prvi znanstvenofantastični roman. Prejetje nagrade, ki ga postavlja ob bok velikanov, kot soin, mu je očitno dalo polet, da se je odločil zgodbo nadaljevati. Ljubitelji tiska bodo morali na izid počakati do 28. maja, medtem ko je v digitalni obliki že na voljo v prednaročilu.Britanskemu avtorju je v Otrocih časa uspelo ustvariti odličen primer razvoja vrste od trenutka samozavedanja do oblikovanja napredne civilizacije. Razvoj je drugačen, kot smo ga vajeni skozi antropocentrično prizmo. Uvidimo, da obstaja neskončno veliko scenarijev in potekov razvoja vrst, ki so tako drugačni od vajenih, da so težko razumljivi. Enako velja za njihove rezultate. Posledično bi bila tudi komunikacija med dvema tako različnima svetovoma, kot bi bila človeški in nezemeljski, na preizkušnji, zaradi nepoznavanja notranjih vzgibov, motivacij in dojemanja okolice. Tchaikovsky nas mojstrsko popelje v um pajka skozi generacije, v svet nevretenčarja, kako bi se odzival na izzive okolja in podobno. No, v knjigi Vrata v raj naredi korak več, saj nam prikaže razvoj večjega števila vrst skozi celotno zgodovino zemeljske evolucije. Ali bolje rečeno, različne zgodovine, ki privedejo do najrazličnejših izidov in s tem vrste različnih Zemelj. Tako se nam pred očmi gradijo mnogoteri svetovi.V knjigi se začnejo pojavljati prehodi med vsemi temi inačicami Zemlje, kar je velika grožnja za človeštvu. Nosilki zgodbe sta mladi ženski, ki lovita skrivnostne živali, pojavi se tudi nenavaden poslovnež, matematik in seveda agenti MI5. Dinamično branje, domišljiji ni videti konca. Knjiga nekoliko spominja na kultno serijoinz naslovom Long Earth, vendar ne gre toliko za potovanje in dogodivščine, prej za raziskovanje in različne scenarije evolucije, nekateri označujejo knjigo za tehnološki triler. In ko že mislimo, da smo zgodbo obvladali, nastane nepričakovan obrat.