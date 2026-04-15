Pa vi, madame? Ste tudi vi filozof?

Simone de Beauvoir je v javni zavesti predvsem feministična teoretičarka in pisateljica, znatno manj pa tudi filozofinja.

Pariz, 1930. Gruče eksistencialističnih mislecev se zgrinjajo v svoji zbirališči, z dilemo ali najprej zaviti v Les Deux Magots, ali se raje odpraviti proti Café de Flore, kjer bosta mizo v prvem nadstropju najverjetneje zasedali dve mladi filozofski glavi, vsaka sklonjena nad svoje delo. Seveda ne gre za nikogar drugega kot Simone de Beauvoir in Jean-Paul Sartra, dve izmed najbolj prepoznavnih figur francoske filozofije. A zgodbe s podobno začetno intonacijo se pogosto razvijejo v smer Jean-Paula Sartra, Simone de Beauvoir pa je od uvodnih stavkov dalje omenjena le še kot »življenjska sopotnica.« Odveč je poudarjati, da je bila Simone de Beauvoir (1908–1986) vse prej kot zgolj Sartrova spremljevalka, s svojo pisavo pa je orala ledino ne le v okviru sodobne feministične teorije, temveč ...