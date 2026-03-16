    Pasolinijeva Pot ljubezni: ko kraj iz otroštva zrcali nedišeče vijolice

    Dvojezična pesniška zbirka je izšla v sklopu projekta 4P. 33 pesmi je prvič sploh objavljenih v zbirki.
    Še čisto sveža knjiga je izšla v sklopu projekta 4P – Čezmejne poti, ki odkrivajo dediščino Piera Paola Pasolinija. FOTO: Leon Vidic
    Anja Intihar
    16. 3. 2026 | 11:00
    Ni prav veliko sprehajalnih poti, ki bi jim bila – četudi le na simbolni ravni – posvečena pesniška zbirka. Najbolj znana idrijska pešpot ob Rakah je (postala) ena takšnih. Starejši prebivalci ji še rečejo pot zaljubljencev, prevajalec Miklavž Komelj pa je za naslov dvojezične knjige pesmi Piera Paola Pasolinija, ki je pred kratkim izšla pri založbi Bogataj, pomenljivo uporabil množino – Pot ljubezni.

    33 pesmi, ki jih je Pier Paolo Pasolini napisal v mladosti, se navezuje na ključne kraje njegovega odraščanja, med katerimi je tudi Idrija. Italijanski pesnik, režiser, scenarist, igralec, prevajalec, filozof, novinar, slikar, je mestu, v katerem je živel v letih 1930 in 1931, posvetil štiri pesmi. Zbirko Via degli Amori, ena njegovih zgodnjih, a objavljenih posthumno, je poimenoval po gozdni sprehajalni poti, ki se začne nedaleč od stavbe, v kateri je v Idriji kratek čas bival s svojo družino.

    Kaj vendar ima Pasolini z nogometom?

    Kljub temu da je bil tedaj še otrok, mu je očitno kraj vtisnil neizbrisen pečat, saj ga omeni v kar nekaj svojih pesmih in drugih zapisih. Na mojem licu dečka leži s težo leden in topel list z vonjavami jeseni, je moč prebrati v dvojezični zbirki na videz preprost stavek, zlit v pesem, ki nosi naslov Pot ljubezni. Tudi druge Pasolinijeve pesmi iz zbirke Pot ljubezni so takšne – kratke, impresivne, pogosto delujejo (morda le po subjektivni presoji bralca) večpomensko.

    Še čisto sveža knjiga je izšla v sklopu projekta 4P – Čezmejne poti, ki odkrivajo dediščino Piera Paola Pasolinija, katere glavni partnerji so občina Pordenone, Študijski center Pier Paolo Pasolini Casarsa in Venetian Cluster, na slovenski strani sodelujejo občina Idrija, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija in Univerza v Novi Gorici.

    Pesmi je prevedel Miklavž Komelj, ki je povedal, da je to delo sicer vedno zahtevno, da pa gre tu za »pesmi, ki so na neki način napisane zelo preprosto, direktno, a hkrati z veliko melodičnostjo, ritmom. Zahtevnost prevajanja je bila ravno v tem, da bi se v prevodu ohranil ta občutek.« Kot bi bile besede, stkane v pesmi, metulj, s katerim moraš zaradi krhkosti, ki jo nosi v sebi, ravnati nadvse previdno in nežno.

    Eden največjih italijanskih mislecev 20. stoletja je svet doživljal zelo telesno, visceralno in je visoko vrednotil človeško telo ter ga pogosto postavljal v središče svojih del. V dvojezični zbirki so številne pesmi tako ali drugače zaznamovane z vonjem – omenja vonj podrasti ter vonj materine halje, ki si jo je oblekel in je dišala po njenem telesu. Gre za nadvse erotičen moment v odnosu do matere, na katero je bil neverjetno navezan, in je zanj precej bistven, je dejal Komelj.

    Leta 2022 je minilo sto let od Pasolinijevega rojstva, lani pa 50 let od njegove smrti. FOTO: Leon Vidic

    Po nogometu in poeziji še pohodniška pot

    Urednico knjige Pot ljubezni Milanko Trušnovec je pri Pasolinijevih liričnih, spominskih refleksijah najbolj presunilo dejstvo, da so v njem tako živo ostali nekateri drobci iz doživljanja krajev njegovega otroštva – poleg Idrije še Sacile, Casarsa, Conegliano, Bologna …

    »Ko se je pred leti začelo govoriti o Pasoliniju in Idriji, sem si mislila: 'Otrok je bil tedaj star osem, devet let. Kaj mu je sploh lahko ostalo?' A v njegovi literaturi se najde kup drobcev, ki dokazujejo natanko to. Vonji, na primer, neki suh list, ki ga je videl na Rakah, otroške igre. Čeprav se spomini skozi leta verjetno malo obrusijo, spremenijo ter niso prav čisto primarni, se kljub vsemu vidi, da je nekaj ostalo v njem,« je povedala. 

    Posamezne pesmi in odlomek v romanu Amado mio, v katerem Pasolini sanja o Idriji, ter intervjuji, v katerih jo je omenjal, nakazujejo, da tesna povezava umetnika s tem krajem ni lokalna izmišljotina oziroma morebitno napihovanje. Umetniku so se v zadnjih letih na tem koncu Slovenije sicer precej posvečali.

    Knjiga o mestu, v katerem se svetloba bori s temo

    Pri založbi Bogataj je v prevodu Daše Perme Jurjavčič lani izšla knjiga Nogomet po Pasoliniju, v kateri se je na umetnika pogledalo v drugačni luči, skozi šport – in vendar znova skozi telesnost. V Idriji se obeta nova pohodniška pot mimo točk, ki so zaznamovale ta del njegovega otroštva, izjemno kakovostno zasnovana dvojezična zbirka Pot ljubezni pa za zdaj predstavlja vrh naklonjenosti italijanskemu umetniku.

    S prepletom črne in bele barve kot aluzije na njegove filme, s kancem rdeče, s katero je oblikovalka knjige Branka Štremfel opozorila na ljubezen, strast in kri, pojme, ki jih ni mogoče ne-povezati s Pasolinijem ter srebrno črto kot simbolom idrijskega rudnika živega srebra, je pesniška zbirka vredna pozornosti svetovne javnosti, ne le lokalne.

    Pesmi v zbirki Pot ljubezni so kratke, impresivne, pogosto delujejo večpomensko. FOTO: Leon Vidic

    Dojemanje Pasolinija kot fašista končno razblinili

    Leta 2022 je minilo sto let od Pasolinijevega rojstva, lani pa 50 let od njegove smrti in tedaj je bil doma in po svetu v središču zanimanja. A če ga je nekaj časa javnost – idrijska še posebej v povezavi s fašizmom, od katerega se je umetnik vse življenje trudil oddaljiti – poznala predvsem po filmskem ustvarjanju, je v zadnjih letih z nekaj izdanimi prevodi stopil v ospredje tudi kot pesnik, celo slikar.

    Milanka Trušnovec je s Pasolinijevo daljno sorodnico Graziello Chiarcossi, s katero sta prispevali tudi spremni besedili, knjigo Pot ljubezni obogatila tudi s faksimili Pasolinijevega rokopisa oziroma tipkopisa ter izborom njegovih likovnih del, predvsem risb.

    Prvi, ki je italijanskega umetniškega genija prevedel v slovenski jezik, je bil sicer Ciril Zlobec, večino poklicnega življenja pa se je z njim ukvarjal pred kratkim preminuli prevajalec Andrej Medved.

    Pier Paolo Pasolini je nekaj časa preživel v Idriji. FOTO: Press Release 

    Milanka Trušnovec, ki še vedno koplje po lokalnem arhivu in odkriva drobce, povezane s Pasolinijevim otroštvom v Idriji, je povedala, da se je dojemanje umetnika tudi na lokalni ravni (končno) premaknilo: »Od pogroma, ki se je zgodil, ko smo mu leta 2012 v mestu postavili spominsko ploščo, se je precej premaknilo. Dojemanje, da je bil Pier Paolo Pasolini fašist, ker je bil to njegov oče, ni več prisotno. Umetnik je na raznorazne načine dokazal, da se je izvil iz te miselnosti in okolja in temu tudi v svojih delih vseskozi nasprotoval.«

    Urednici knjige je v arhivu uspelo izbrskati edinstveno in pomembno odkritje, namreč popis idrijskega prebivalstva iz aprila leta 1931, ki je torej še zajel Pasolinijevo družino. Zdaj je dokončno jasno, kje so živeli – v nekdanji upravni stavbi v Kajzerju. Morda se ji bo pri brskanju nasmehnila sreča in bo našla tudi kakšno fotografijo Pier Paola v Idriji.

    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Vesna V. Godina: V tem trenutku bi bilo zelo nevarno imeti desno vlado

    Sveže upokojena antropologinja je secirala slovensko politično krajino, pri čemer ni prizanašala ne levim ne desnim.
    Lucijan Zalokar 15. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Anamaria Goltes in Luka Dončić

    Luka in Anamarija, konec velike ljubezni

    Spoznala sta se pri rosnih dvanajstih in videti je bilo, da bosta previharila vse viharje, a med košarkarskim zvezdnikom in njegovo izbranko je počilo.
    Agata Rakovec Kurent 15. 3. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kako odločajo sodišča

    Kje bosta živeli hčerki Luke Dončića

    Razmerja med starši in otroki se presojajo po pravu države, katere državljani so, a mednarodni element situacijo lahko zaplete.
    Tanja Jaklič 12. 3. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Kriza na Bližnjem vzhodu

    Aragči: Ne bomo se pogovarjali z ZDA, dovolj smo močni; papež poziva k dialogu

    Zbirali smo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran.
    15. 3. 2026 | 06:47
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Autocart: sodobno zdravljenje poškodb hrustanca z lastnim tkivom pacienta

    Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
    Promo Delo 16. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    ILIRIJA RESORT

    Popoln pobeg za družine? Ta kraj preseneča na vsakem koraku

    Ilirija Resort v Biogradu na moru leži tik ob morju in je edinstven po tem, da združuje bivanje na plažiz bližino središča mesta.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    INTERNET

    Zakaj so gostje vse bolj neizprosni, ko gre za popoln oddih

    Hrvaška je med najbolj zaželenimi destinacijami za digitalne nomade in družine in zanje so pri A1 Hrvaška razvili posebno ponudbo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Edinstvena javna osnovna šola za večjezičen začetek šolanja

    Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
    Promo Delo 11. 3. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravniki in farmacevti

    Znani prejemniki Medisovih nagrad

    Med finalisti za priznanja zdravnikom in farmacevtom, ki poleg dela s pacienti še raziskujejo, tudi trije Slovenci.
    Milka Bizovičar 12. 3. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    Novice  |  Svet
    Hormuška ožina

    Evropski kmetje in potrošniki bi lahko plačali visoko ceno za vojno v Iranu

    Zaradi napada na Iran je zaprta ena ključnih poti za dobavo fosilnih goriv in gnojil.
    16. 3. 2026 | 11:39
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    Pogačarjev spektakel prodira na tuje

    Najboljši kolesar na svetu in že štirikrat športnik leta v Sloveniji ne skriva visokih tudi ob tekmovališčih.
    16. 3. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Neuresničene obljube

    Županja zaradi zapleta z gradnjo doma starejših izstopila iz Gibanja Svoboda

    Županja Osilnice Alenka Kovač za zastoj krivi ministrstvo za finance. Občina je gradnjo začela leta 2003; zdaj bo stavbo, v kateri bi moral biti dom, prodala.
    16. 3. 2026 | 11:15
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Dvojezična pesniška zbirka

    Pasolinijeva Pot ljubezni: ko kraj iz otroštva zrcali nedišeče vijolice

    Dvojezična pesniška zbirka je izšla v sklopu projekta 4P. 33 pesmi je prvič sploh objavljenih v zbirki.
    Anja Intihar 16. 3. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Canterbury

    V izbruhu meningitisa umrla dva mlada

    Izbruh nalezljive bolezni je prizadel Univerzo v Kentu.
    16. 3. 2026 | 10:39
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Neuresničene obljube

    Županja zaradi zapleta z gradnjo doma starejših izstopila iz Gibanja Svoboda

    Županja Osilnice Alenka Kovač za zastoj krivi ministrstvo za finance. Občina je gradnjo začela leta 2003; zdaj bo stavbo, v kateri bi moral biti dom, prodala.
    16. 3. 2026 | 11:15
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Dvojezična pesniška zbirka

    Pasolinijeva Pot ljubezni: ko kraj iz otroštva zrcali nedišeče vijolice

    Dvojezična pesniška zbirka je izšla v sklopu projekta 4P. 33 pesmi je prvič sploh objavljenih v zbirki.
    Anja Intihar 16. 3. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Canterbury

    V izbruhu meningitisa umrla dva mlada

    Izbruh nalezljive bolezni je prizadel Univerzo v Kentu.
    16. 3. 2026 | 10:39
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Pomladni popusti! Priskrbite si Windows 11 Pro za manj kot jutranjo kavo

    Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
    Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    LUŠTICA

    Je to najbolj zaželena destinacija v Črni gori?

    Luštica Bay je z leti postal najbolj zaželen naslov v Črni gori, zlasti zaradi vizije integriranega mesta.
    Promo Delo 1. 3. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

    Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
    Promo Delo 10. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Čisti prostori: nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

    V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
    Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    KRAGUJEVAC

    Edinstveno mesto na turističnem zemljevidu Balkana

    Ne glede na to, ali ste ljubitelj zgodovine, arhitekture, festivalski nomad ali preprosto iščete nov kotiček Balkana, Kragujevac vas čaka.
    Promo Delo 1. 3. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    VELIKA GORICA

    Mislili smo, da nas tik ob meji nič več ne more presenetiti

    Destinacija, ki temelji na izkušnjah, dostopnosti ter vsebini z identiteto in zgodbo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj mnogi zdaj menjajo vrata?

    Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
    10. 3. 2026 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

    Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
    13. 3. 2026 | 08:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    VOJVODINA

    Podeželska idila, kjer je bila včasih rimska prestolnica

    Na severu Srbije, med vodotoki, ki oblikujejo ravnico, so kraji, kjer vsaka pot vodi do novega nepozabnega doživetja.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 20:30
    Preberite več

