Pehtina narava se je s prihodom krščanstva postopoma demonizirala

»Oj, pod tistimi gorami je strašno – sama Pehta domuje tam,« smo posvarjeni v Kekcu na volčji sledi, kajti zeliščarka »vsako pomlad pride v dolino pa ukrade deklico«. Toda kako je Pehta zašla pod tiste gore in kdo je bila prej, nekoč? V njeno otroštvo nas v odličnem dolgometražnem stripovskem prvencu povedeta Tamara Likon (risba) in Jure Ule (scenarij), ki poudarjata, da gre pri Pehti (Stripburger/Forum Ljubljana, 2025) za »brezpogojno sledenje lastnemu poslanstvu, tudi takrat, ko se to ne zdi najbolj racionalna pot. Gre za realizacijo svojih sposobnosti in darov v obče dobro, brez pričakovanja povračila«.