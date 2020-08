FOTO:Pesmice se sprehajajo po knjigi

Ustvarjalni tandem Anje Štefan in Jelke Reichman si v domači otroški literaturi zasluži prav posebno mesto. Ob neki priložnosti je ilustratorka njuno sodelovanje opisala kot kruh in med in s tem ujela bistvo njune skladnosti. Knjige, kot sta Lonček na pike in Sto ugank, danes veljajo za klasike, ki jih poznajo generacije otrok. Nedavno se jim je pridružila najnovejša zbirka pesmic Imam zelene čeveljčke, ki je izšla pri založbi Mladinska knjiga pod uredniško taktirko Irene Matko Lukan in oblikovalsko paličico Sanje Janša. To je hkrati tudi zadnja knjiga, ki jo je pred upokojitvijo likovno uredil Pavle Učakar.V knjigi so ...