Pesnik in kritik iz oči v oči

Pranger, pesniško-prevajalsko-kritiški festival, ki si je za naslovno oznako provokativno izbral nekdanje sramotilne stebre (ti ponekod še stojijo), bo letos od 7. do 11. julija. To je festival s posebnim in dinamičnim programom, v središču katerega je poezija in to, kako jo razumemo. Saj res, ali jo razumemo s srcem ali razumom?Na programu, ki sta ga na tiskovni konferenci v prostorih Društva slovenskih pisateljev predstavili ustvarjalna ter producentska ekipa in o katerem je, med drugimi, spregovorila vodja festivala Urška P. Černe, so zanimiva srečanja in debate. Glavno dogajanje bo, kot vedno, potekalo v prelepi Rogaški ...