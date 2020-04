Leta 1938, na vrhuncu stalinističnega terorja, je pesnica Ana Ahmatova vsak dan, skupaj z drugimi ženami in materami, hodila pred zapor v Leningradu, da bi izvedela, kako je z njenim sinom, ki so ga tam trpinčili. Na mrazu so čakale več ur.Neka ženska jo je nekoč prepoznala in jo šepetaje vprašala. »Pesnica, ali bi znala opisati vso to grozo?« Odgovorila je: »Bi.« In kot se je kasneje spominjala, je takrat nekaj podobnega nasmehu zdrsnilo po tistem, kar je bil nekoč njen obraz. Napisala je znamenito poemo Rekviem. Na to zgodbo sem se spomnila, ker se mi zdi, da je imela Ahmatova zelo prav, pesnik zna opisati vse. Zato so ...