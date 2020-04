Pet pisateljic in en pisatelj, ena nagrada

Organizatorji nagrade international booker prize, ki slavi najboljša prevedena literarna dela z vsega sveta, so se zaradi letošnjih okoliščin prvič odločili šest finalistov oznaniti na spletu. Danes opoldne je žirija, ki jo vodi Ted Hodgkinson, vodja oddelka za literaturo v londonskem centru Southbank Centre, razglasila šest naslovov, ki izmed začetnih 124 ostajajo v igri za 50.000 funtov vredno nagrado. To so romani:



The Enlightenment of the Greengage Tree iranske pisateljice Shokoofeh Azar (v prevodu neznanega prevajalca);

The Adventures of China Iron argentinske pisateljice Gabriele Cabezón Cámara (prev. Iona Macintyre in Fiona Mackintosh);

Tyll nemškega pisatelja Daniela Kehlmanna (prev. Ross Benjamin);

Hurricane Season mehiške pisateljice Fernande Melchor (prev. Sophie Hughes);

The Memory Police japonske pisateljice Yōko Ogawa (prev. Stephen Snyder);

The Discomfort of Evening nizozemske pisateljice Marieke Lucas Rijneveld (prev. Michele Hutchison).



Nagrajena knjiga bo znana 19. maja.



Lansko leto zmagala je kot prva arabska avtorica v zgodovini mednarodno nagrado booker prejela Joha Al Harthi za roman Nebesna telesa, prva pisateljica iz Omana, katere dela so prevedli v angleščino (prevajalka je bila Marilyn Booth), leto prej je nagrado dobila Poljakinja Olga Tokarczuk za roman Beguni, edini nagrajeni pisatelj doslej je bil leta 2017 Izraelec David Grossman z romanom Pride konj v bar, leto prej njim je slavila Južnokorejka Han Kang z romanom Vegetarijanka.