FOTO:Pet zelo domišljenih in pomembnih fragmentov

»V ta prvotni dogodek – recimo, da v brezmadežnost partizanstva in revolucije – čisto zares ne morejo več verovati, saj to ni njihova neposredna izkušnja, a drugega sveta in vrednostnega univerzuma kot da nimajo. Poskušajo ga najti v alternativnih oblikah življenja, drugod in daleč stran, a se vsakič znova vračajo k izročilu.«Tako literarni zgodovinar, kritik in esejist Matevž Kos v svoji zadnji knjigi Leta nevarnega življenja: Pet fragmentov o slovenski literaturi in drugi svetovni vojni okarakterizira roman Da me je strah? Maruše Krese. To je sicer le ena, pravzaprav zgolj minorna observacija, vendar se zdi eno ...