(OCENA) Petra Pogorevc: Gledališče in žalovanje

Knjiga je v grobem razdeljena na pet obširnejših poglavij, pri čemer vsako ponuja osnovna teoretska izhodišča specifičnega zastavljenega vprašanja, ki jih nato aplicira na izbrane primere iz uprizoritvenih umetnosti. Prvo poglavje nekoliko izraziteje, pretežno v navezavi na spremembe v pojmovanju smrti skozi zgodovino človeštva, kot jih je raziskoval Philippe Ariès, predstavlja okvir, znotraj katerega se v odnosu do smrti gibljemo v sodobnem svetu, kar seveda posledično vpliva tudi na naše umetniško ustvarjanje.