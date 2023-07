Pino Pograjc: Ne bom Anton Podbevšek in utihnil za vedno

V nadaljevanju preberite:

Nina Gostiša se je s Pinom Pograjcem pogovarjala o poeziji in o tem, kako je povezana z glasbo, o tem, da pesmi piše v aplikacijo na telefonu, o Metelkovi, kjer se dogaja dobra umetnost, o duševnih boleznih in o tem, da pisanje ohranja pomen in da si želi, da bi literatura in umetnost dobili večjo družbeno veljavo.