FOTO:Pire krompir in nežna zgodba

Obstajajo knjige, ki te razveselijo vedno, ko jih začneš brati. Zato so moja stalnica. Zgodi se, da jih samo odprem in se za trenutek sprehodim po že uhojenih straneh, kot da bi se sprehajala po Rožniku, in sem takoj boljše volje.Angleži dobrim domačim jedem, kot so pire krompir z veliko masla, makaroni s sirom ali mineštra, pravijo tudi hrana za tolažbo. Sama pa svojim najljubšim romanom v domači knjižnici pravim knjige za tolažbo. Pa ne gre le za to, da te potolažijo, kadar si žalosten, ampak te tudi pocrkljajo, kot nežna roka na koži ali kot tople nogavice v hladnem večeru. Poletne idileFinska pisateljica Tove Jansson ...