Pisatelj Svetina: Besede v pesmih in zgodbah so hrana za dušo

Peter Svetina sodi med naše najuspešnejše pisatelje. FOTO: Andrej Predin

Na današnji dan, ko se je rodil danski pravljičar, zaznamujemo mednarodni dan knjig za otroke. Avtor letošnje mednarodne poslanice je pisatelj, ki poudarja, da so besede v pesmih in zgodbah hrana, ne za telo, ampak za duha in dušo. Plakat ob tem dnevu pa je ustvarilSvetina je v poslanici z naslovom Lakota po besedah primerjal podobi pisatelja in pesnika z ozelenelimi grmi, v katerih se spomladi naselijo zapredki metuljev: »Kot vata ali kot sladkorna pena zgledajo, ličinke pa požirajo list za listom, dokler grmi niso videti popolnoma opustošeni. Ko se metulji razvijejo, odletijo, grmički pa kljub temu niso uničeni. Ob letu ponovno ozelenijo, spet in spet,« je opisal.Podobno po njegovih besedah velja za pisatelja in pesnika. »Zgodbe in pesmi ju izjejo, izčrpajo ju, in ko so napisane, odletijo, odidejo v knjige, odidejo med poslušalce. To se ponavlja.«Zapisal je, da pozna fanta, ki so mu operirali oči. Dva tedna po operaciji je moral ležati, pozneje pa še mesec dni ni smel brati. Ko je nato prijel v roko knjigo, se mu je zdelo, kot da bi besede z žlico zajemal iz sklede. Omenil je še učiteljico, ki meni, da so otroci, ki jim starši niso brali knjig, siromašni.Tovrstna lakota se po pisateljevih besedah ne kaže tako kot fizična lakota, marveč kot malodušnost, brezbrižnost, arogantnost. »Ljudje, ki jih tare ta lakota, se ne zavedajo, da je njihova duša premražena, ne zavedajo se, da hodijo mimo sebe, pa se ne vidijo. Del sveta jim odteka, ne da bi ga sploh kdaj opazili,« je zapisal Svetina, ki je prepričan, da lahko to lakoto potešijo pesmi in zgodbe.Svetina in Stepančič, ki sta v sodelovanju s Slovensko sekcijo Ibby pripravila poslanico ter plakat in vabilo k praznovanju, sta tudi nominirana za Andersenovo nagrado 2020.Pred mednarodnim dnevom knjig za otroke je Slovenska sekcija Ibby s Pionirsko – centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo ter drugimi organizacijami pripravila spletno bralnospodbujevalno akcijo, ki poteka vse do konca šolskega leta.Mednarodna zveza za mladinsko književnost Ibby je 2. april razglasila za mednarodni dan knjig za otroke na mednarodnem kongresu leta 1966 v Ljubljani. Odslej ob 2. aprilu vsako leto druga nacionalna sekcija pripravi plakat in poslanico. Leta 1968 jo je spisal pisatelj, leta 1970 pa pisateljica. Leta 1997 je Slovenska sekcija Ibby pripravila poslanico Otroštvo je poezija življenja. Poezija je otroštvo sveta, ki jo je napisal pesnik, plakat pa je ustvaril