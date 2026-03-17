Založnike in avtorje skrbita umetna inteligenca in Amazon

Knjižni sejmi po Evropi so priložnost za razprave o prihodnosti in vplivih na literarno ustvarjanje.

Knjižni sejmi in festivali niso le priložnost za nakupe, srečanja sodelujočih, vpetih v knjižno produkcijo, mreženje, druženje in sklepanje poslovnih partnerstev, temveč tudi za razprave in izmenjavo mnenj. Del teh včasih postanejo politična vprašanja, kot na primer v Frankfurtu in Bologni Ukrajina, Izrael in Palestina, vendar so za panogo še bolj pereča razmerja do tehnoloških podjetij in uporabe umetne inteligence. V pomladnem času v Evropi potekata dva večja knjižna sejma, londonski, ki je bil prejšnji teden v kongresnem centru Olympia, prihodnje leto pa se bo preselil v razstavno in kongresno središče Excel London v Newhamu v vzhodnem Londonu, in pariški, ki ga bo sredi aprila gostil Grand Palais. Prvi je minil v znamenju polemike, povezane z avtorskimi pravicami, drugega je še pred ...