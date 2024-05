Platforma Biblos se z jutrišnjim dnem poslavlja – a ne za vse

Kot so sporočili iz založbe Beletrina, jim letos z Združenjem slovenskih splošnih knjižnic ni uspelo doseči dogovora o nadaljnjem sodelovanju, zaradi česar je bila založba »pet mesecev primorana storitve Biblosa v celoti financirati iz lastnih sredstev«. V luči tega je že pred časom vse splošne knjižnice obvestila, da za članice in člane slovenskih splošnih knjižnic ne bo več mogla zagotavljati storitve izposoje elektronskih knjig.

Kot so zapisali, so stroški platforme nanesli na več kot 150.000 evrov, kar naj bi ob drugih nižanjih javnih sredstev začelo ogrožati Beletrinine redne projekte in druge programe. Delovanje Biblosa bodo tako zato za splošne knjižnice z jutrišnjim dnem ustavili, bo pa platforma še vedno delovala za uporabnike Narodne in univerzitetne knjižnice ter nekaterih drugih specializiranih knjižnic.

»Ker je Beletrina zavezana k razvoju in ohranjanju slovenskega jezika v digitalnem okolju, je za ljubitelje literature, filmov, podkastov in kakovostnega novinarstva pripravila naročniško platformo Beletrina Digital, ki bo slovenski kulturni prostor obogatila s pestro izbiro elektronskih in zvočnih knjig, filmov s slovenskimi podnapisi, podkastov in različnih avtorskih prispevkov,« so dejali.

Članice in člani slovenskih splošnih knjižnic, ki berejo elektronske knjige, bodo lahko po napovedih Združenja slovenskih splošnih knjižnic od 17. junija naprej elektronske knjige brali prek novega državnega portala COBISS Ela. Tega bo na željo Združenja slovenskih splošnih knjižnic in s podporo ministrstva za kulturo vzpostavil IZUM. »Čeprav k temu formalno ni zavezana, bo Beletrina splošnim knjižnicam omogočila prenos vseh licenc za e-knjige, ki so jih kupile do konca leta 2023 in jih bralci še niso porabili, na nov sistem, saj se zavzema za čim širšo dostopnost e-knjig v slovenskem jeziku,« so zapisali pri založbi.

Poudarili so še, da so si prek sistema za izposojo elektronskih knjig Biblos članice in člani slovenskih splošnih knjižnic v enajstih letih izposodili skoraj 1,5 milijona e-knjig. »Biblos je uporabljalo skoraj deset odstotkov članic in članov slovenskih splošnih knjižnic, kar je približno 40.000 oseb. Število naslovov, ki jih je ponujal Biblos, se je v enajstih letih povečalo s 581 na 7480. Število izposoj se je z dobrih 8000 v letu 2013 povečalo na skoraj 280.000 v letu 2023, pri čemer so imeli leta 2020 več kot 300.000 izposoj. Prav tako se je močno povečalo povprečno število izposoj na uporabnika – s slabih treh knjig leta 2013 na več kot deset knjig v lanskem letu.«