Po naravi radovedna opazovalka, ki jo zanima svet

»Če nekoliko grobo posplošim, se ljudje najbrž delimo na dva tipa: na akterje, ki vehementno posegajo v dogodke, in na tiste, ki opazujejo. Po naravi sem opazovalka. Vendar na takšen način ne pišem zato, ker bi bila nagnjena k introspekciji ali konstantnemu lovljenju odzivov okolice. Sem preprosto radovedna, zanima me svet, ljudi imam rada, to avtomatično vodi do bolj poglobljenega opazovanja reakcij in interakcij, ki se godijo okoli mene,« je svoj ustvarjalni princip predstavila Katarina Marinčič.