Po njenih žilah je teklo črnilo

Pesmi ameriške pesnice Emily Dickinson in z njimi ona sama so v času njenega življenja (1830–1886) ostale skoraj anonimne. Zapr­ta v »hišo svojega očeta« jih je skupaj s svojo zasebnostjo skrbno čuvala zase. Njena zapuščina je osupnila, življenje pa ostalo zavito v skrivnost. A drobci, kot so pesmi, korespondenca in podobno, so bili dovolj, da so o njej nastale študije, biografije, film in romani.