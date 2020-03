Podelitev nagrade na daljavo

Mehiška pisateljica Valeria Luiselli je prva pisateljica, ki so ji podelili nagrado folio, namenjeno najboljši knjigi ne glede na žanr, ki je izšla v angleškem jeziku. Nagrado je dobila za svoj tretji roman Arhiv izgubljenih otrok, prvi, ki ga je napisala v angleščini.



Med finalisti letošnje nagrade, ki jo podeljujejo od leta 2013, sta bila tudi Zadie Smith s svojo prvo zbirko kratkih zgodb Grand Union in ameriški pisatelj Ben Lerner z romanom The Topeka School.



Nagrado, ki se od leta 2017 imenuje po sponzorju, investicijskem podjetju Rathbones – zmagovalcu pripade trideset tisoč funtov, nekaj manj kot triintrideset tisoč evrov – so ji podelili na začetku tedna na spletni prireditvi, ki so jo prenašali tudi na radijskem programu BBC, načrtovano slovesnost v Britanski knjižnici so morali zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa odpovedati.



Avtobiografski roman v New Yorku živeče mehiške avtorice pripoveduje o družinskem potovanju od New Yorka do meje z Mehiko, avtorica ga je zapolnila z zgodbami o otrocih migrantov z mehiško-ameriške meje.



Predsednik tričlanske žirije, pesnik Paul Farley, je o avtoričinem romanu v posnetem nagovoru povedal, da je »izviren in bravurozen roman, road trip, dokumentarec, portret družine, zgodba o meji in potovanje k ideji o domu in pripadanju,« vsem, ki so podelitev spremljali, pa je navrgel, naj si zamišljajo oder, kozarce penečega vina, hrup povabljencev in govore.



Nagrajenka se je na spletni prireditvi po telefonu oglasila iz New Yorka in povedala, da je zaradi okoliščin podelitve hkrati »vesela, žalostna, zmedena in vzhičena«.