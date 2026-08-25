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    PREMIUM   D+   |   Knjiga

    Veronikina nagrada: Poezija za odpiranje prostora, da doživimo vsebivajoče

    Tina Volarič je dobitnica Veronikine nagrade za zbirko Nekje notri je uho, v kateri pesmi ne le beremo, ampak tudi slišimo, vidimo in čutimo.
    Tina Volarič: »S pesmimi segam v svetove drugih bitij: živali, rastlinja, ekosistemov … Del tega je tudi človek. Segam v druge svetove, v polja vsega bivajočega, v polja, ki jih pogosto niti ne zaznavamo.« FOTO: Boštjan Pucelj
    Galerija
    Tina Volarič: »S pesmimi segam v svetove drugih bitij: živali, rastlinja, ekosistemov … Del tega je tudi človek. Segam v druge svetove, v polja vsega bivajočega, v polja, ki jih pogosto niti ne zaznavamo.« FOTO: Boštjan Pucelj
    Špela Kuralt
    25. 8. 2026 | 21:30
    13:59
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Mestna občina Celje je nocoj podelila Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko minulega leta. Prejela jo je pesnica in ilustratorka Tina Volarič. Nagrajeno zbirko, ki je izšla pri založbi Goga, bralec začuti. Kot atmosfero. Vse migota, brbota,­ gomazi, šelesti, šumi, vrši … Vse to, kot je zapisala strokovna žirija v obrazložitvi nagrade, nagovarja telo, ki stopa naprej »zato, da bi z ušesom, nekje tam notri,­ znalo bolje prisluhniti vsej tej vsezvočnosti živetja ptic, metuljev, srnjadi, celo klopov, pa vse do osnovnih delcev, ki trkajo med seboj. Osrednja oseba pesmi je tako vseskozi navdihnjena opazovalka, prisluškovalka, odzivajoča se utripu in glasovom nešteto oblik življenja.« To je zbirka, ki živi, diha, biva. In z njo bralec.

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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