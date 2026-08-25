Veronikina nagrada: Poezija za odpiranje prostora, da doživimo vsebivajoče

Mestna občina Celje je nocoj podelila Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko minulega leta. Prejela jo je pesnica in ilustratorka Tina Volarič. Nagrajeno zbirko, ki je izšla pri založbi Goga, bralec začuti. Kot atmosfero. Vse migota, brbota,­ gomazi, šelesti, šumi, vrši … Vse to, kot je zapisala strokovna žirija v obrazložitvi nagrade, nagovarja telo, ki stopa naprej »zato, da bi z ušesom, nekje tam notri,­ znalo bolje prisluhniti vsej tej vsezvočnosti živetja ptic, metuljev, srnjadi, celo klopov, pa vse do osnovnih delcev, ki trkajo med seboj. Osrednja oseba pesmi je tako vseskozi navdihnjena opazovalka, prisluškovalka, odzivajoča se utripu in glasovom nešteto oblik življenja.« To je zbirka, ki živi, diha, biva. In z njo bralec.