Poezija v poglavjih

V nadaljevanju preberite:

Pesniško zbirko Gregorja Podlogarja, pospremljeno z mnogoplastnim naslovom Atlas, zaznamuje precej pisana oprema. Nič čudnega, da je podobno plastovita tudi njena notranja podoba. Uvajajo jo pesniški predikati Fernanda Pessoe o eksistencialni ambivalenci in abstraktnih naslonkah odseva, Jureta Detele o suverenih semantičnih korelacijah jezika in Wisławe Szymborske o tem, da neustavljivo tuje postane edino to, kar je sprva posredovano in prikazovano kot (neskončno) človeško.