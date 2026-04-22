Da poezija ne bi bila potisnjena na obrobje

Osrednja knjižnica Celje, Društvo slovenskih pisateljev in Veronikina nagrada so v okviru Celja kot Unescovega kreativnega mesta literature pripravili nacionalni posvet Poezija v času nočne more. Posveta, za katerega si želijo, da bi postal tradicionalni, so se udeležili pesniki, kritiki, uredniki, predstavniki medijev, založb, knjižnic in mlajše generacije literarnih ustvarjalcev.

Jože Volfand, oče Veronikine nagrade, je pojasnil, da so strokovni nacionalni posvet pripravili, ker letos zaznamujemo tridesetletnico Veronikine nagrade in desetletnico male Veronike, nagrade za najboljšo dijaško pesem leta. »To bomo proslavili tudi v okviru Unescovega mesta literature. Posvet smo pripravili tudi zato, ker je v zadnjih treh desetletjih poezija potisnjena na obrobje kulturnega življenja in tudi javnosti. Prepričani smo bili, da je čas, da se zberejo knjižničarji, pesniki, založniki, mladi … in da skupaj ugotovijo, kaj se lahko naredi za več branja poezije, za več bralne kulture, glede na to, da produkcija, izhajanje pesniških zbirk, narašča, branja pa je premalo oziroma manj.«

Volfand je dodal, da so tako predlagali, da bi jeseni v Celju začeli Veronikino bralno značko za poezijo. »Prvi pogovori z mentorji in pedagogi srednjih šol so bili zelo pozitivni, že izbirajo poezijo, ki naj bi jo osnovno- in srednješolci brali, tako da bomo to bralno značko v okviru Unescovega mesta literature nadaljevali, ker je to tudi nadaljevanje Veronikine nagrade kot projekta.«

Predsednik Društva slovenskih pisateljev Marij Čuk je dejal, da književnost ni samo del družbe, ampak je tudi njena vest in vzmet, na kar se današnja družba, žal, ne odziva. »Če se ozremo na letošnjo predvolilno kampanjo – resnično nikjer nisem zasledil soočenja ali debate, pogovora o vlogi umetnosti, književnosti v tem prostoru in času, čeprav imajo vsi polna usta besed, da je prav kultura konstitutivna za slovenski narod.«

Dodal je, da ima poezija vrednost »političnega in humanističnega upora in deluje kot nasprotje sovraštvu, strahu, potrošništvu, lahko bi rekli tudi neoliberalizmu. Ponuja prostor za kritično misel, notranje očiščenje in globoke povezave v epohi frenetičnosti in zmešnjave. Poezija prevaja protislovja sodobnosti in nas ponovno zbliža z lastno dušo z močjo pisave.«

Na posvetu, podrobneje ga bomo predstavili v naslednjih Književnih listih, so predstavili trenutno stanje v poeziji, slišali smo tudi primere dobre prakse in rešitve. Volfand je sklenil, da je bil posvet vsekakor dobrodošel. »Predlog je, da bi nacionalni posvet o poeziji postal vsakoletni slovenski forum za poezijo.«