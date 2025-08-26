Obletnica zlatnika poezije z zbirko pesmi ljubezni

V nadaljevanju preberite:

Zlatnik poezije v okviru Veronikine nagrade podeljujejo za življenjski opus ter ustvarjalno žlahtnjenje slovenskega jezika in kulture. Tokrat ga je posthumno prejel Peter Kolšek.

Ob letošnji dvajsetletnici podeljevanja zlatnika poezije je Hiša kulture Celje izdala pesmi ljubezni prejemnikov zlatnika poezije. Letos namreč mineva 600 let od tragične smrti Veronike Deseniške in s tem neizmerne ljubezni s Friderikom Celjskim. Zbirka ima naslov Pokončna kot ljubezen po verzu Cirila Zlobca, prvega dobit­nika zlatnika poezije.