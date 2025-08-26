  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Knjiga

    Obletnica zlatnika poezije z zbirko pesmi ljubezni

    Zlatnik, ki ga podelijo v sklopu Veronikine nagrade, je letos posthumno prejel pesnik, Delov novinar in urednik ter publicist Peter Kolšek.
    Z zlatnikom poezije so nocoj nagradili Petra Kolška. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Z zlatnikom poezije so nocoj nagradili Petra Kolška. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Špela Kuralt
    26. 8. 2025 | 21:30
    5:17
    Zlatnik poezije v okviru Veronikine nagrade podeljujejo za življenjski opus ter ustvarjalno žlahtnjenje slovenskega jezika in kulture. Tokrat ga je posthumno prejel Peter Kolšek.

    Ob letošnji dvajsetletnici podeljevanja zlatnika poezije je Hiša kulture Celje izdala pesmi ljubezni prejemnikov zlatnika poezije. Letos namreč mineva 600 let od tragične smrti Veronike Deseniške in s tem neizmerne ljubezni s Friderikom Celjskim. Zbirka ima naslov Pokončna kot ljubezen po verzu Cirila Zlobca, prvega dobit­nika zlatnika poezije.

    poezijaVeronikina nagradaCeljezlatnik poezijePeter KolšekPokončna kot ljubezen

