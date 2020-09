Poezije se veliko piše, a ne bere dosti

Naslednik maja preminulega urednika Alfreda Kolleritscha, ki je kot prvi v reviji manuskripte objavil Petra Handkeja, je pesnik in pisatelj Andreas Unterweger. Priznani in nagrajeni literarni ustvarjalec, ki je na čelu ene najpomembnejših literarnih revij, je že gostoval na festivalih v Medani in na Ptuju, letos je imel delavnice z mladimi pesniki na festivalu Izrekanja v Celju, zvečer pa je na dogodku pod pokroviteljstvom Avstrijskega kulturnega foruma bral svojo poezijo v Lapidariju pri knjižnici. Svoje zbirke v slovenščini še nima, si jo pa želi. Tudi zaradi slovenskih korenin.Pogovarjala sva se v slovenščini. Njegova mama, ki ...