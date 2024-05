Pogled skozi otroško in najstniško perspektivo

V nadaljevanju preberite:

Morda je umestna tudi kakšna zamera, da sta diktatura Enverja Hoxhe oziroma njen zaključek predstavljena preveč prostodušno, šaljivo in kratkočasno, čeprav je veljal za enega najbolj brutalnih povojnih totalitarnih sistemov. Toda to je pač zgolj ena optika, ki je nemara nekoliko preveč lahkotna, vendar zato ni nič manj avtentična, predvsem pa razbremenjuje napetosti pri predstavitvi turbulentnega obdobja, ko so se vsi stari postulati rušili, novi pa še niso bili vzpostavljeni, kar je bila v vseh državah za nekdanjo železno zaveso priložnost za idealne in tudi utopične projekcije prihodnosti.