FOTO:Poglej me v oči, da se ti zlažem

Nekega jutra leta 2007 so v starodavnem italijanskem mestu Perugia odkrili truplo mlade angleške študentke Meredith Kercher. Nekdo jo je posilil, jo skoraj petdesetkrat zabodel in ji prerezal vrat. Umor se je zgodil v njeni sobi v temačni hišici, ki si jo je delila z ameriško študentko Amando Knox, ki je tisto usodno noč prespala pri svojem fantu Raffaelu Sollecitu. Vsaj tako je trdila. Enaindvajsetletna Amanda se je policiji takoj zdela sumljiva; ni bila videti prav žalostna in pretresena, ko sta s fantom prišla na kraj zločina, sta se poljubljala in smehljala. Na zaslišanju sta ves čas spreminjala zgodbo. In potem so se ...