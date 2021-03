Pogovor mladih avtorjev in literarnih kritikov

Mlado pero

V rubriki Mlado pero vsak mesec predstavljamo mlade avtorje in literarne kritike, dajemo prostor za razmislek o literaturi mlajših generacij in spodbujamo njeno prisotnost v slovenski publicistiki. Rubriko spremljajo pogovori in branja, ki v sodelovanju s pisarno Ljubljane, Unescovega mesta literature vsak drugi mesec potekajo na Vodnikovi domačiji v Šiški.

V rubriki so se v preteklih dveh mesecih predstavili pesnica, literarna kritičarka in pesnica, literarni in filmski kritik ter prozaistter pesnicaZ mladimi avtorji se bomo v torek, 02. 03. 2021, ob 19.00 srečali na tretjem (spletnem) pogovoru, ki ga bo usmerjal, sodelavec pisarne Ljubljane, Unescovega mesta literature, sicer pa urednik pri Založbi Goga in nekdanji urednik zbirke Prišleki in spletnega medija www.ludliteratura.Govorili bomo o njihovem delu in pisateljskih začetkih, slovenski mladi literaturi, sistemskih prednostih in preprekah, pa o delu z uredniki, sodelovanju s kritiki in še marsičem.Pogovor boste lahko v živo spremljali kar tule, dostopen pa bo tudi na Facebook strani pisarne mesta literature in prek Zooma (ID: 839-8618-3629, geslo: mladopero3).