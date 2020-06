Poigravanje z jezikom je stalnica mojega pisanja

Včeraj so za dobitnico nagrade­ za otroško in mladinsko ­književnost desetnica razglasili­ Jano ­Bauer in njeno knjigo Ding dong zgodbe, ki je izšla pri založbi­ KUD Sodobnost International. Nagrado podeljuje­ Društvo ­slovenskih pisateljev, v komisiji so bili Neli Filipić­ (predsednica),­ Marko Kravos, Maša Ogrizek,­ Slavko Pregl in Ivo Stropnik. V igri za desetnico so bili še Cvetka Bevc, Jure Jakob, Gaja Kos, ­Vesna Radovanovič, Andrej E. Skubic, Cvetka Sokolov, Bina Štampe Žmavc, Anja Štefan in Jani Virk.Jana Bauer je glavna urednica najstarejše slovenske literarne revije Sodobnost in vodja knjižnih programov ...