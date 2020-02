Poklon Tartiniju in »maestru« Dal Zottu

»Za bogato kulturno dediščino, ki jo imamo po najslavnejšem Pirančanu Giuseppeju Tartiniju, skrbimo že vse od naše ustanovitve,« pravi Duška Žitko, muzejska svetnica v pomorskem muzeju Sergeja Mašere in avtorica publikacije El Tartini in piassa. Zgodba o Tartinijevem spomeniku na istoimenskem piranskem trgu, povzeta v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku, je izšla v knjižni obliki ob 250. obletnici skladateljeve smrti.»El Tartini in piassa (Tartini na trgu)!« so vzklikali Pirančani, ko so 2. avgusta 1896 po dolgih letih vendarle odkrili spomenik svojemu slavnemu rojaku Giuseppeju Tartiniju, skladatelju, violinistu in ...