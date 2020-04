Pomenljiv simbol predkoronske svobode gibanja

Uvedba »protikoronskih ukrepov« je prinesla nenadno, celovito premeno družbene realnosti, splošne klime in medosebnih odnosov. Nekdanja norma, ki je med drugim zajemala svobodo gibanja, združevanja, samoorganizacije, protestov, pa tudi preprosto spoznavanja novih oseb in tvorjenja odnosov, se zdi neprijetno nedostopna, v marsičem pa morda celo tuja. Tesnobna napetost med eno in drugo realnostjo, med enim in drugim družbenim stanjem, trenutno najbrž zaznava precejšen del splošne populacije.Sama sem v teh dneh med drugim opažala, da se ob umetniških delih – tudi literarnih, kajpak – precej sprašujem o tem, koliko »zdržijo« ...