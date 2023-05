»Pornografske« in »nespodobne« knjige

V nadaljevanju preberite:

Ameriški center Pen spremlja posledice gibanja, ki se je razvnelo leta 2021, ko so lokalno prebivalstvo in najrazličnejše državljanske združbe od javnih knjižnic, predvsem šolskih, zahtevali umik posameznih knjižnih naslovov zaradi »škodljivosti« in »eksplicitnosti«. V drugi polovici lanskega leta je bilo takih primerov 1477, največ v Teksasu, na Floridi, v Misuriju, Utahu in Južni Karolini.