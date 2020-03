Poslovil se je Edička

Umrl je 77-letni ruski pisatelj in nacionalist Edvard Limonov, ki se ga bodo pri nas spominjali po pred leti prevedeni knjigi Jaz, Edička, v nekdanji Jugoslaviji pa po tem, da je ob navzočnosti prijatelja, pisateljskega kolega in vojaškega voditelja bosanskih Srbov Radovana Karadžića, z mitraljezom streljal po obleganem Sarajevu.Še prejšnjo sredo se je Limonov na facebooku pohvalil, da je pravkar podpisal pogodbo o izdaji nove knjige Starec potuje. »Knjiga je že napisana,« je dodal. Dan pred tem je na tem družbenem omrežju »zadnji samuraj«, kakor je včeraj Limonova opisal ruski pesnik Dmitrij Vodennikov, žaloval zaradi 23 let ...