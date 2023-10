Poslovila se je nobelovka Louise Glück

V 80. letu se je poslovila Louise Glück, ena največjih ameriških pisateljic, je za medije potrdil njen urednik pri založbi Farrar, Straus & Giroux Jonathan Galassi.

Pesnica se je leta 1943 rodila v New Yorku in odraščala na Long Islandu, študirala pa na kolidžu Sarah Lawrence in univerzi Columbia (a ni diplomirala). Leta 1968 je izšla njena prva pesniška zbirka Firstborn in kaj kmalu zatem je bila Glück priznana kot eden vodilnih glasov sodobne ameriške poezije.

Kot je dejala, so na njeno delo vplivali psihoanaliza, legende in mitologija, lani pa je po trinajstih pesniških zbirkah pri založbi Carcanet izdala svojo poslednjo knjigo Marigold in Rose: Zgodba, ki spremlja prvo leto življenja deklic s cvetličnima imenoma ognjič in vrtnica, ko, kot so zapisali pri Guardianu »začenjata sestavljati svet med materinimi zgodbami 'davno, davno tega' in očetovimi 'nekoč'«.

V slovenščini lahko med drugim prebiramo njene zbirke Onkraj noči (izbrala, prevedla in spremne opombe napisala Veronika Dintinjana, Mladinska knjiga, 2011), Zimski recepti iz kolektiva (prevedla in spremna besedila napisala Veronika Dintinjana, Mladinska knjiga, 2021) ter Zvesta in krepostna noč (prevedel Jure Potokar, Hiša poezije, 2022). »Louise Glück je ameriška Svetlana Makarovič, mogočen pesniški glas, ki ga je nemogoče preslišati,« je ob razglasitvi za Nobelovko nagrado pred leti zapisal Andrej Ilc, urednik založbe Mladinska knjiga. Član Nobelovega odbora Anders Olsson je njen pesniški ton označil za »odkrit in brezkompromisen, poln humornosti in presunljive duhovitosti«.