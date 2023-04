Postati to, kar smo – okrutni

V nadaljevanju preberite:

Pripoved, umeščeno v ameriško prerijo 19. stoletja, tolikokrat opevan Divji zahod, dom bizonov in divjih lovcev, je pisatelj Oakley Hall označil za najboljši vestern vseh časov (lani so po njem posneli tudi film), a morda bi ji bolj ustrezala oznaka antivestern, kajti četudi pred nas stopijo moški v klobukih in konji in gore, četudi po dolinah odzvanjajo streli in prasketanje ognja in zavijanje vetra, se roman namesto v zmagoslavju in ponosu napaja v obupu, praznini in naposled v plamenih, ob tem pa ponuja razmisleke o minevanju mladosti in trpki teži starosti, o krutosti narave in – banalnejši, absurdnejši – krutosti človeka, o obsedenosti in propadu, o svetu, ki se predrugači v hipu, ki te v hipu pusti zadaj, pa tudi o divjini, ki je prav takšna, kakršna se oglašuje – divja. Toda pojdimo po vrsti.