Pot v pravičnejši svet, tlakovana s cenzuro

Med prvimi žrtvami nove uredniške mode prirejanja oziroma dobronamernega prilagajanja v duhu politične korekt­nosti so romani Iana Fleminga o Jamesu Bondu, knjige Roalda Dahla in Ursule K. Le Guin, tudi romanom Agathe Christie se ni uspelo izogniti novodobnim ­posegom, s katerimi so odstranili »žaljive izraze«.

Pomembno delo odkrivanja neprimernih besed ter formulacij v knjigah za otroke in mladino so V založbi Puffin, ki izdaja dahlove knjige, zaupali hordam »ambasadorjev vključevanja«, kakor so poimenovali svoje cenzorje, ki brskajo za vsem, kar naj bi bilo po njihovem v knjigah neprimerno, predvsem pa iščejo »škodljive stereotipe«. Za nove cenzorje se je sicer uveljavil izraz sensitivity readers, občutljivi oziroma občutljivostni bralci.