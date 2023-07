Povečati vidnost knjižne produkcije majhne dežele

V nadaljevanju preberite:

V strokovni in splošni javnosti so se v zadnjem mesecu razvnemale debate, kako naj se Slovenija predstavi na frankfurtskem knjižnem sejmu, kjer bo država gostja, preizpraševali so tudi nabor avtorjev, vključenih v program. Kot je poudaril kurator programa Miha Kovač, je dobršen del teh kritik »izhajal iz nepoznavanja posla s knjigami in nerazumevanja pravil, ki veljajo za državo gostjo na tem sejmu«.