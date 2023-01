Pozabljeno gostovanje in druge bizarnosti

V nadaljevanju preberite:

V Bologno na največji in najpomembnejši knjižni sejem knjig za otroke se prihodnje leto Slovenija ne bo odpravila kar tako, iz založniške navade in ker se spodobi, da se ilustratorji in odlična založništva otroških in mladinskih knjig tam pojavijo, ampak – tako kot letos jeseni na frankfurtski sejem – kot častna gostja.