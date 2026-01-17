Pravopis 8.0: pravil se bo učila tudi umetna inteligenca

Februarja se začenja še zadnja javna razprava o enem temeljnih priročnikov slovenskega jezika, Pravopisu 8.0, kakor so ga poimenovali, ker je osmi po vrsti. O tem, kako nastaja novi pravopis, kaj prinaša, kako ga spremlja in spreminja javnost, smo se pogovarjali z dr. Heleno Dobrovoljc, vodjo Oddelka za pravopis na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Osnovna zapisovalna pravila glas – črka, kot pravi, ostajajo enaka, novosti bodo predvsem pri pravopisnih pravilih, ki zahtevajo uskladitev z novimi družbenimi navadami. Pravopis 8.0, iz katerega se bo »učila« tudi umetna inteligenca, bo predvidoma dokončan konec letošnjega leta. Med drugim bo prinesel ime za našo abecedo: imenovala se bo slovenica.