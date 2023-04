Prebujanje energije za prebijanje ustaljenih vzorcev

V nadaljevanju preberite:

Se mi zdi, da jo poznam, Marjano. Njena senca me spremlja na stopnišču filozofske fakultete. Predstavljam si jo, novopečeno študentko iz Kopra, kako na videz samozavestna vstopa v Feranta (kje se zdaj zbira študentarija, profesorji, kaj konzumirajo, kakšne vonjave katerih »cigaret« je zaznati dandanes?). Vstopa in se sprašuje, do kod ji bo uspelo priti, ne samo v Ferantu, ne samo v Šumiju, saj jo upi vodijo (od vsega začetka) v London in Pariz in še drugam ...