Predlogi in prošnje za rešitev knjige

V Italiji so se, četudi pandemija še traja, oblasti odločile, da bodo dovolile odprtje knjigarn. Kar nekaj jih je na stežaj odprlo vrata knjižno podhranjenim bralcem, a mnogi knjigarnarji menijo, da je še prezgodaj, da bi prodajalce izpostavljali nevarnosti okužbe. »Dokler se ljudje ne smejo sprehajati po ulicah in dokler je smrt­nost visoka, je odpiranje knjigarn nesmiselno,« so v javnem pismu zapisali nekateri od njih. Veriga­ Libraccio je kompromisno odprla 19 od 49 prodajaln. Pri nas knjigarne­ ostajajo zaprte.Založništvo, ki je že nekaj let v krizi, bi lahko koronavirus pokopal. Direktor Zbornice knjižnih založnikov in ...